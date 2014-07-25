Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«В прошлом году мы чуть не попали под обстрел»: жителей Нижнего Тагила пугают учения ИК-6
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«В прошлом году мы чуть не попали под обстрел»: жителей Нижнего Тагила пугают учения ИК-6

25 июля 2014, 13:00Общество
Читайте
также
Что делать при укусе змеи?
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»