«В прошлом году мы чуть не попали под обстрел»: жителей Нижнего Тагила пугают учения ИК-6

Юлия рассказал редакции:

Сегодня утром везла ребенка в детсад, однако, движение по дороге мимо ИК-6 (поворот направо перед переездом на Рудник) - было заблокировано частным автомобилем. Сотрудник ИК-6 в пятнистой серой форме объяснил мне, что проводятся учения, идет стрельба. Это уже не в первый раз происходит на дороге общего пользования (брусчатка). В прошлом году мы чуть не попали под обстрел. Такое возможно. Хотелось бы услышать комментарии начальника ИК-6.

Журналист TagilCity.ru обратился в пресс-службу ГУФСИН за комментарием. Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН, связавшись с начальником колонии – полковником внутренней службы Иваном Моисеевым, пояснил следующее:

Это было плановое учение, которое проводит служба охраны колонии своими силами, без взаимодействия с иными органами. На территории второго участка нет жилых домов. Такие учения проводятся регулярно, по плану – в каждой колонии несколько раз в год. В течение года их может быть более 50. В недавних учениях применялись даже БТР. Всегда идет стрельба холостыми патронами. Даже с детьми проводятся подобные «зарницы». Стрельбы боевыми патронами бывают только на специальных стрельбищах – на Старателе, например. Тагильчанам не стоит переживать пояснил TagilCity.ru Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН.