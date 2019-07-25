Нижний Тагил не попал в список военных выставок

Правительство России утвердило перечень международных военных выставок на 2020–2021 годы. Практически все они состоятся в Московской области, а в Нижнем Тагиле, у которого в 2017 году забрали Russia Arms Expo, не пройдет ни одной.
Как сообщает URA.ru, согласно перечню, практически все выставки будут проходить в Москве и области. Например, Международный военно-технический форум «Армия» и выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех». В список также попали Санкт-Петербург с Международным военно-морским салоном и Геленджик с научной конференцией по гидроавиации «Гидроавиасалон».
Напомним, в 2017 году глава Минпромторга Денис Мантуров объявил о переносе Russia Arms Expo из Нижнего Тагила в Московскую область. Немного позднее премьер-министр подписал постановление об этом.
В том же 2017 в Нижнем Тагиле провели «День Танкисат» Туда приезжал вице-премьер Дмитрий Рогозин, который рассказал, что в 2018 году выставку вооружений Russia Arms Expo могут вернуть Нижнему Тагилу, назвав перенос ошибкой. Позже в городе обещали провести выставку «Диверсификация». Однако ни того ни другого не произошло.