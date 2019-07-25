Приложения для бизнеса от Альфа-Банка опередили прежних лидеров рейтинга Markswebb

Проведенные экспертами аналитического агентства Markswebb Rank & Report 2019 исследования показали, что приложение «Альфа-Бизнес Мобайл», созданное для платформ iOS и Android, - одно из лучших на российском рынке. В списке лучших мобильных банков для глав компаний «Альфа-Бизнес Мобайл» удалось обогнать разработки как универсальных финансовых организаций вроде Сбербанка и Промсвязьбанка, так и диджитал-банков - “Тинькофф Банк” и “Точка”, сообщает newsnn.ru.

За последний год Альфа-Банк почти полностью перенес функционал, нужный компаниям, в мобильное приложение - через смартфон владельцы бизнесов могут полноценно управлять денежными потоками своего дела, контролировать расчеты, формировать платежные документы, рассчитывать налоги и взносы и другое. Банк смог первым на рынке начать использовать уникальные технологические решения - виртуальные корпоративные карты и подписи платежных документов отпечатком пальца. Теперь через смартфон доступно осуществить большую часть повседневных операций.

"Одна из важнейших задач нашей стратегии заключается в том, чтобы выпустить лучшие мобильные приложения в России. И нам очень радостно получать высокие оценки экспертов Markswebb. В сегменте малого бизнеса Альфа-Банк демонстрирует рекордные темпы роста: ежегодно наша база становится больше на треть и в настоящее время она уже превысила 400 тысяч активных пользователей. При этом банк обладает самым высоким индексом лояльности в этом сегменте. Высокие результаты деятельности говорят о том, что выбранная нами модель является эффективной и сочетает в себе все плюсы цифровых сервисов и привычное взаимодействие с клиентами», — сказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.