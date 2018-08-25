Обманувший 437 дольщиков застройщик в Екатеринбурге признан невменяемым

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Застройщик Владимир Воробьев из Екатеринбурга, обманувший сотню людей на общую сумму более полумиллиона рублей, признан невменяемым.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
Осужденный был приговорен к тюремному заключению на срок 6,5 лет. Суд признал его невменяемым, сейчас решается вопрос о его принудительном лечении.
Обманутые дольщики опасаются, что таким образом застройщику удастся избежать наказания.
В течение нескольких лет Владимир Воробьев занимался строительством многоквартирных домов на землях ИЖС. По завершению строительства легализовать квартиры не удалось, 437 дольщиков оказались обманутыми на общую сумму 594 миллиона рублей.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «Вечерние ведомости»
Эксперты сделали заключение о том, что во время застройки домов и заключения договоров с дольщиками Воробьев был вменяем. Психическое расстройство у него было диагностировано после того, как начались суды.
Материалы по теме
судпсихическое расстройствообманутые дольщикизастройщиктюремный срокпринудительное лечениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей