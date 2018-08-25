Обманувший 437 дольщиков застройщик в Екатеринбурге признан невменяемым

Осужденный был приговорен к тюремному заключению на срок 6,5 лет. Суд признал его невменяемым, сейчас решается вопрос о его принудительном лечении.

Обманутые дольщики опасаются, что таким образом застройщику удастся избежать наказания.

В течение нескольких лет Владимир Воробьев занимался строительством многоквартирных домов на землях ИЖС. По завершению строительства легализовать квартиры не удалось, 437 дольщиков оказались обманутыми на общую сумму 594 миллиона рублей.

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