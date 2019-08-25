В Екатеринбурге фотосалон использовал снимок клиентки как портрет на надгробие
Жительница уральской столицы Екатерина Колбасина узнала, что в одном из фотосалонов города кто-то уже изготовил её портрет для памятника на могилу. Изображение обнаружила сестра Екатерины, сообщает «Комсомольская правда Урал».
Портрет сестры девушка обнаружила среди примеров, которые вешают на кресты и могильные плиты. Даже была указана дата смерти: если судить по ней, то Екатерина прожила семь лет. В итоге сотрудники фотосалона сняли портрет со стены, завернули в фирменную упаковку и отдали. В салоне, как отметила сестра Екатерины, висели и другие примеры оформления фото на надгробия.
Фотография, которую использовали в качестве изображения умершей, Екатерина сделала в первые годы учебы в Уральском архитектурно-художественном университете. Она его заказывала для документов в формате 3×4, недалеко от здания учебного заведения на улице Карла Либкнехта. По мнению девушки, теперь фотосалон переехал.
Мирно расходиться не стали: я направила претензию их руководителю. Меня возмущает тот факт, что они используют фото людей, которые обращаются к ним за услугой! Почему бы не поставить свои снимки? Или, будь они умными людьми, вывесили бы портреты умерших поэтов. Представьте, если бы туда зашла моя бабушка, пережившая инсульт? У нее вообще бы приступ случился! Даже сестра была в шоке,возмущается Екатерина.
Вначале девушка планировала взыскать с организации 50 тыс. рублей, но письмо с претензией вернулось обратно через Почту России, так как адресата не оказалось по прежнему месту расположения. Тогда Екатерина решила обратиться в суд и потребовать сумму компенсации морального вреда более чем в 100 тысяч.
Бывает, что салоны хранят в архивах снимки клиентов, но использовать в рекламных целях эти фото они не имеют права. Бывают случаи, когда чужие снимки где-то публикуют, и их владельцы с этим не согласны, но с таким в практике сталкиваюсь впервые,объяснил журналистам адвокат Антон Штоль.