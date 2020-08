Немецкая клиника отменила пресс-конференцию о Навальном без объяснения причин

Медики из немецкой больницы Charite решили не проводить пресс-конференцию, где хотели сообщить о состоянии политического деятеля Алексея Навального.

Как сообщает портал Интерфакс, пресс-конференция, организатором которой ранее хотела стать клиника Charite, была отменена, причем без объявления причин. Кроме того, не было отправлено даже официальных приглашений, так как больница заранее приняла решение об отмене мероприятия. Отметим, что сначала пресс-конференцию хотели провести сегодня, 25 августа, в 9 утра по германскому времени. Данную информацию обнародовала редакционная сеть RND, однако официальные приглашения от клиники не поступали журналистам, а сегодня RND удалила это сообщение. Напомним, что некоторое время назад немецкие доктора сообщили, что Алексей Навальный был отравлен препаратами, входящими в группу ингибиторов холинэстеразы. На данный момент российский политик введен в кому искусственно. При этом врачи из омской больницы, куда поступил в первый день болезни Алексей Навальный, сообщили, что тоже проводили лабораторное обследование пациента на наличие или отсутствие ингибиторов холинэстеразы в крови оппозиционера, однако тесты оказались отрицательными. Кроме того, Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента Путина, сообщил, что версия отравления не единственная, так что рано выводы делать.

