Немецкая клиника отменила пресс-конференцию о Навальном без объяснения причин

Немецкая клиника отменила пресс-конференцию о Навальном без объяснения причин

Сегодня, 21:42ОбществоPhoto: wikimedia.org
Медики из немецкой больницы Charite решили не проводить пресс-конференцию, где хотели сообщить о состоянии политического деятеля Алексея Навального.

Как сообщает портал Интерфакс, пресс-конференция, организатором которой ранее хотела стать клиника Charite, была отменена, причем без объявления причин. Кроме того, не было отправлено даже официальных приглашений, так как больница заранее приняла решение об отмене мероприятия. Отметим, что сначала пресс-конференцию хотели провести сегодня, 25 августа, в 9 утра по германскому времени. Данную информацию обнародовала редакционная сеть RND, однако официальные приглашения от клиники не поступали журналистам, а сегодня RND удалила это сообщение.

Напомним, что некоторое время назад немецкие доктора сообщили, что Алексей Навальный был отравлен препаратами, входящими в группу ингибиторов холинэстеразы. На данный момент российский политик введен в кому искусственно.

При этом врачи из омской больницы, куда поступил в первый день болезни Алексей Навальный, сообщили, что тоже проводили лабораторное обследование пациента на наличие или отсутствие ингибиторов холинэстеразы в крови оппозиционера, однако тесты оказались отрицательными. Кроме того, Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента Путина, сообщил, что версия отравления не единственная, так что рано выводы делать.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы