Немецкая клиника отменила пресс-конференцию о Навальном без объяснения причин

Как сообщает портал Интерфакс, пресс-конференция, организатором которой ранее хотела стать клиника Charite, была отменена, причем без объявления причин. Кроме того, не было отправлено даже официальных приглашений, так как больница заранее приняла решение об отмене мероприятия. Отметим, что сначала пресс-конференцию хотели провести сегодня, 25 августа, в 9 утра по германскому времени. Данную информацию обнародовала редакционная сеть RND, однако официальные приглашения от клиники не поступали журналистам, а сегодня RND удалила это сообщение.