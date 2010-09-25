Правозащитникам предложили сопровождать призывников, которые направляются к месту службы

По его словам, военное ведомство заинтересовано в том, чтобы общественные организации имели доступ в части. Сердюков рассказал, что за последнее время условия прохождения срочной службы существенно изменились. Помимо сокращения ее срока сняты все ограничения на использование мобильной связи. Кроме того, введен обязательный «час отдыха» после обеда. Также солдат освободили от таких несвойственных задач, как работа в столовой и уборка на улицах. Эти обязанности выполняют коммерческие структуры.