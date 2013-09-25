Из-за автомобильных выбросов в Нижнем Тагиле фиксируют очень высокий уровень загрязнения воздуха
25 сентября 2013, 13:50Общество
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Печальный факт подтверждают статистические данные: выбросы загрязняющих веществ растут с каждым годом приблизительно на 2-3 процента. Так, в 2012 году суммарно по Свердловской области выбросы составили более 1 миллиона тонн.
При этом эксперты уверяют, что ключевой фактор роста – автомобильные выбросы. Стоит отметить, что на сегодняшний день контроль за состоянием атмосферного воздуха ведется на высоком уровне.
В министерстве природных ресурсов и экологии поясняют, что сеть мониторинга осуществляется с использованием автоматических станций контроля в 12 городах, включая Нижний Тагил.
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