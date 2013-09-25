Тагильчан продолжают обманывать: мошенники выманивают по 25 тысяч рублей для получения «компенсации» в 250 000

В TagilCity.ru обратилась Александра, которая рассказали историю своей бабушки:

В свое время она покупала какие-то бады и пила их. Теперь она в базе данных этих товарищей и они тут ей позвонили. Говорят: вы пили такие-то препараты, они никому не помогают, сейчас мы выдаем всем компенсации по 250 000 рублей, как пострадавшим. И вы последняя осталась, всем уже выдали в городе. Чтобы вам получить деньги, нужно 25 000 положить на наш счет, выслать чек нам, и потом мы будем постепенно высылать деньги вам.

Конечно, бабушка с дедушкой «послали» их. Но сам факт - вот что придумывают сволочи, на стариках практикуют!

По словам пользовательницы, в ходе разговора девушка с приятным заботливым голосом «давила» на то, что человек остался последним в списке, что она как можно скорее передаст документы начальству, ведь так хочется помочь.

Благо, люди не поверили, но сколько еще в Тагиле стариков, а сколько таких, что готовы верить каждому слову, особенно одиноких, для которых даже такой звонок – событие в жизни. TagilCity.ru обращается к пользователям: предупредите близких, защитите их от действий мошенников!