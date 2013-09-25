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Тагильчан продолжают обманывать: мошенники выманивают по 25 тысяч рублей для получения «компенсации» в 250 000
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчан продолжают обманывать: мошенники выманивают по 25 тысяч рублей для получения «компенсации» в 250 000

25 сентября 2013, 15:07Общество
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