9 тысяч рублей за вандализм и оскорбление милиционеров заплатит тагильчанин

В августе нетрезвый молодой человек после празднования своего дня рождения пришёл в парк и стал бить стёкла. Сотрудники станции вызвали милицию. Дебошир попытался отбиться от правоохранителей, но его задержали. Накануне это дело рассмотрел Тагилстроевский суд. За битьё стёкол парня приговорили к 120-ти часам обязательных работ. А вот за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти молодой человек наказан штрафом в размере 9-ти тысяч рублей. За моральный вред, нанесённый сотруднику милиции, парню придётся заплатить ещё 6 тысяч рублей.