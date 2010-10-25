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9 тысяч рублей за вандализм и оскорбление милиционеров заплатит тагильчанин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9 тысяч рублей за вандализм и оскорбление милиционеров заплатит тагильчанин

25 октября 2010, 18:26ОбществоАнка
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