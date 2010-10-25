Депутаты запретят курить в общественных местах

Законопроект обязывает осуществлять продажу сигарет и сопутствующих изделий в специализированных киосках. На продажу табака в таких местах потребуется специальная лицензия,сообщает «Lenta.ru».

В то же время обычным киоскам и небольшим павильонам торговатьсигаретами разрешается, но лишь на определенный период. Согласнозаконопроекту, закон обяжет их отказаться от реализации табачнойпродукции в течение двух лет с момента его вступления в силу.

В числе других положений готовящегося документа - ограничение курения вобщественных местах. Владельцев баров и ресторанов обяжут выделять поднужды курильщиков изолированные залы или комнаты, оборудованныесобственной системой вентиляции.На выполнение этого требования рестораторам, также как и мелкимторговцам табака, дадут два года.