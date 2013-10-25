Хотите 5 000 рублей на интернет-рекламу? Не читайте дальше, просто звоните +7 (3435) 499-334! У вас всего несколько часов
25 октября 2013, 14:55Общество
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Ну, а раз вы читаете, рассказываем очень быстро!Сегодня последний день, когда можно получить 5 000 рублей на интернет-рекламу на TagilCity.ru!
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Все, новость закончилась, успевайте позвонить сегодня до 18 часов!
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