В 2014 году тагильчане будут отдыхать по-особому (ФОТО)

Кстати, ближайшие новогодние каникулы продлятся 8 дней – с 1 по 8 января. И на этот период выпадает два выходных дня – 4 и 5 января (суббота и воскресенье), которые соответствуют нерабочим праздничным дням. Так, «в соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса РФ и в целях рационального использования работниками входных и нерабочих праздничных дней в 2014 году» правительство нашей страны приняло решение перенести эти выходные на 2 мая и 13 июня, передает издание «Российская газета».

Также, учитывая, что День защитника Отечества, 23 февраля, выпадает на воскресенье, предлагается перенести данный праздник на 3 ноября. Так что в ноябре следующего года тагильчанам предстоит целых четыре дня отдыха подряд – с 1 по 4 ноября включительно.

Изображение с сайта «Российской газеты»

Что может быть чудесней, чем айя напа отдых. Запланировать свой летний отпуск можно уже сейчас. Оказаться на острове, подальше от работы и ежедневной суеты. Вдыхать полной грудью свежий воздух, чувствовать прилив жизненных сил. Принимать солнечные ванны и просто наслаждаться жизнью. А потом, с энтузиазмом приступить к выполнению своих обязанностей и идти вперед к заветным желаниям.