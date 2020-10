В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зафиксировано 25 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии выявлено 2274 случая заболевания тагильчан. В Свердловской области с 24 по 25 октября зарегистрировано 276 заболевших, всего коронавирусом заразились 34 501 свердловчан. В регионе выписали по выздоровлению 26 578 человек, из них 224 за сутки. Зарегистрировали с начала пандемии 739 летальных случаев, три человека из них скончались за сутки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter