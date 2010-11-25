Екатеринбургские водители заговорят по-английски
25 ноября 2010, 08:05Общество
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Екатеринбургских водителей обучат английскому языку, чтобы повысить уровень сферы обслуживания иностранных гостей столицы Урала.
Водители екатеринбургских предприятий проката автомобилей и другихкомпаний, связанных с обслуживанием иностранных гостей, пройдутдвухдневный экспресс-курс английского языка, — сообщает официальныйпортал Екатеринбурга. Купить автомобили в Херсоне теперь для водителей екатеринбургских предприятий не проблема. При обучении особый упор будет сделан напроизношение и практическую часть.
На сегодняшний день в Екатеринбурге более 35 предприятий,специализирующихся на транспортном обслуживании иностранных гостей.
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