Екатеринбургские водители заговорят по-английски

Водители екатеринбургских предприятий проката автомобилей и другихкомпаний, связанных с обслуживанием иностранных гостей, пройдутдвухдневный экспресс-курс английского языка, — сообщает официальныйпортал Екатеринбурга. Купить автомобили в Херсоне теперь для водителей екатеринбургских предприятий не проблема. При обучении особый упор будет сделан напроизношение и практическую часть.