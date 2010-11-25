«Гора Белая» открывает долгожданный горнолыжный сезон

Для всех отдыхающих будут доступны: бассейн, детская комната, спортивный зал, сауна, каток, а также учебная и спортивные трассы. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе ГЛК «Гора Белая», организаторы приготовили не мало сюрпризов и развлечений не только для горнолыжников, но и для тех, кто приехал просто отдохнуть всей семьей. Для детей будет работать детский парк аттракционов, а взрослые смогут хорошо провести время в окружении лучших вокальных и танцевальных коллективов города.