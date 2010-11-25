Немецкий пенсионер поймал рыбу весом в 215 килограммов
25 ноября 2010, 16:13ОбществоАнка
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Немецкий пенсионер Гюнтер Хансель поймал в исландских водах рекордно крупного палтуса.
Вес рыбы 215 килограммов. Её длина - 2,5 метра, - пишет Daily Mail. По словам 70-летнего немца, пойманный им палтус - «главная рыба всей его жизни». Чтобы поднять рекордсмена из воды и погрузить на судно, Ханселю понадобилась помощь пятерых товарищей. Когда Хансель вместе с друзьями вернулся с рыбалки, он продал свой улов примерно за 3 тысячи евро. Из этого палтуса можно приготовить около тысячи порций рыбного филе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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