Нижний Тагил поделится опытом по привлечению инвестиций. Сегодня в Челябинской области стартовало выездное заседания межведомственной рабочей группы при Минрегионразвитии России по поддержке моногородов. Руководил заседанием заместитель министра регионального развития Юрий Осинцев. В первый день участники обсудят результаты работы по модернизации экономики моногородов. Главная цель второго дня - помощь в подготовке комплексных инвестпланов. Для этого состоятся мастер-классы и консультации экспертов. Успешным опытом формирования проектов поделится, в том числе, замглавы по стратегическому развитию и инвестициям администрации Нижнего Тагила Юрий Кузнецов. По его словам, это не первый мастер-класс, на котором представители администрации Нижнего Тагила делятся опытом создания КИПа. Так, Юрий Кузнецов участвовал в подобном мероприятии в Новгороде.