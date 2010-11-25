Третий в истории города генеральный план принят сегодня

Первый генплан был принят в послевоенном 48-ом году. Второй – в 65-м. 45 лет спустя создан третий генеральный план, который будет координировать застройку города. Разрабатывали его 5 лет. Разрастаться Нижний Тагил до 2030 года, согласно документу, будет на север и на запад. Там расположатся экологически-чистые районы. Изменится структура жилищного строительства. Должны возрасти объёмы малоэтоажного жилья. Генплан предусматривает создание нового делового центра города. Центральные районы должны быть разгружены от транспорта. В пойме реки Тагил появится развитая зона отдыха.