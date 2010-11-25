В Нижнем Тагиле у наркоторговки изъяли 50 граммов героина

Очередную наркоторговку задержали сотрудники НОН нижнетагильского ЛОВД. В ходе контрольной закупки у 56-летней цыганки, милиционеры приобрели 49,5 граммов наркотической смеси, в состав которой входит героин. За неполные 50 граммов наркотиков, женщина получила 30 тысяч рублей. Как только сделка состоялась, цыганку задержали и доставили в отделение милиции. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в транспортной прокуратуре, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по третьей части 228статьи УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Теперь наркоторговке грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.