В нижнетагильском отделении Соцстраха прокуратура обнаружила нарушения
В региональных отделениях Фонда социального страхования на Урале завершилась прокурорская проверка. Поводом для нее стали трагические события 24 августа, когда инвалид Сергей Рудаков расстрелял в нижнетагильском отделении фонда двух его сотрудников.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе управления Генеральнойпрокуратуры РФ в УрФО, сразу после ЧП, по указанию зампрокурора РоссииЮрия Золотова, в региональных отделениях Фонда соцстраха началисьспециальные проверки соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан. Входе проверок прокуроры повсеместно выявили факты оставления обращенийграждан без рассмотрения, несоблюдения сроков их разрешения инесвоевременного уведомления заявителей о результатах проверок.
По результатам проверок Генеральная прокуратура внесла представления обустранении нарушений всем руководителям региональных подразделений Фондасоцстраха. Кроме того, проверяющие потребовали привлечь кответственности должностных лиц, виновных в «бездушии, формализме иволоките». За применением санкций к нарушителям установлен особыйконтроль.