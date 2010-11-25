В нижнетагильском отделении Соцстраха прокуратура обнаружила нарушения

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе управления Генеральнойпрокуратуры РФ в УрФО, сразу после ЧП, по указанию зампрокурора РоссииЮрия Золотова, в региональных отделениях Фонда соцстраха началисьспециальные проверки соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан. Входе проверок прокуроры повсеместно выявили факты оставления обращенийграждан без рассмотрения, несоблюдения сроков их разрешения инесвоевременного уведомления заявителей о результатах проверок.