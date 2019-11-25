Итоги недели: трупы животных, «цинковый» суд и школьная безопасность

19 ноября в Тагилстроевском районном суде прошло заседание по иску природоохранной прокуратуры к предприятию «ГСД-Р». Надзорное ведомство требовало прекратить любые работы на предприятии в связи с выявленными нарушениями. Ответчики заявили, что уже разработали проект санитарных зон отметив, что исковое заявление — «противоречиво». Наш корреспондент в суде подробно отразил ход заседания.

«Анализы не проводил». Прокуратура Тагила в суде потребовала прекратить работу ГСД-Р

За прошедший период 2019 года в Свердловской области было обнаружено 144 бесхозных скотомогильника. В частности в октябре в Нижнем Тагиле местный житель нашёл свалку трупов собак, головы лошадей и крупного рогатого скота. За несанкционированные скотомогильники должностные лица заплатят до 40 тысяч рублей штрафа, а юридические — до 700 тысяч рублей. Рассказываем, какие проводится утилизация животных в Нижнем Тагиле.

Собачьи похороны. Как утилизируют трупы животных в Нижнем Тагиле

В ноябре на совещании в администрации Нижнего Тагила обсуждалась новая схема движения общественного транспорта. Планируется обновление автопарка и оптимизация некоторых маршрутов. TagilCity.ru рассмотрело жалобы тагильчан на работу «Газелей» в городе и каких изменений в общественном транспорте ждут в будущем.

«Как сельди в бочках». Жители Нижнего Тагила оценили общественный транспорт

2 сентября 14-летний тагильский школьник покончил с собой из-за неразделённой любви. В это же время ученик школы № 70 записал видео с угрозами «уничтожить всю школу», а двое учащихся в Кушве якобы готовили теракт. На прошлой неделе мы выясняли, какие выводы сделали ответственные за безопасность воспитанников учебных учреждений Нижнего Тагила.

Юные и жестокие. Кто следит за безопасностью детей и подростков в Нижнем Тагиле

Уже почти четыре года ВГОК, который с 2013-го принадлежит НПРО «Урал» Владислава Шацилло — банкрот. Смотрим, как комбинат рассчитывается с долгами.

Под наблюдением: как ВГОК рассчитывается с долгами

Большинство теряется уже у прилавка аптекаря: что здесь что и для чего предназначено? Трудно представить, что же таится дальше, за дверью позади фармацевта. И не надо представлять — TagilCity.ru побывало в лаборатории одной из старейших аптек Нижнего Тагила, в самом центре города. Рассказываем, что увидели.