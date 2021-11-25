IT-компании планируют вовлечь в госпрограмму по расширению социальной рекламы

IT-компании планируют вовлечь в госпрограмму по расширению социальной рекламы
IT-компании планируют вовлечь в госпрограмму по расширению социальной рекламы
Сегодня, 12:41ОбществоФото: pxhere.com
Со следующего года зарубежные ИТ-компании будут вовлекать в государственную программу по расширению использования соцрекламы.

Телеграмм-канал «Мейстер» сообщает, что с 2022 года в России вступает в силу новый законопроект, в соответствии с которым российские и зарубежные интернет-ресурсы должны будут соблюдать квоту на соцрекламу в размере 5 процентов от совокупного контента. Эти требования в том числе будут распространяться на зарубежные сервисы.

Для России этот проект закона выгоден вдвойне. Во-первых, с его помощью крупные сервисы и площадки в интернете станут проводниками полезных социнициатив, к примеру, в борьбе с курением или пропаганды вакцинации. Во-вторых, законопроект позволит подготовить почву для более эффективного налогообложения работы таких ИТ-компаний, так как планируется проведение анализа и учета общего объема рекламы на интернет-площадках.

Еще одним плюсом для РФ является закон, в соответствии с которым зарубежные ИТ-компании обязаны будут открывать представительства на территории нашего государства, если планируют работать с аудиторией России. Они будут получать прибыль и делать отчисления в налоговую службу.

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