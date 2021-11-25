IT-компании планируют вовлечь в госпрограмму по расширению социальной рекламы

Телеграмм-канал «Мейстер» сообщает, что с 2022 года в России вступает в силу новый законопроект, в соответствии с которым российские и зарубежные интернет-ресурсы должны будут соблюдать квоту на соцрекламу в размере 5 процентов от совокупного контента. Эти требования в том числе будут распространяться на зарубежные сервисы.