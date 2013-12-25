Нотариусы смогут удостоверять электронные документы

Закон вводит новые правила, касающиеся современных технологий. Теперь нотариусу можно принести и электронный документ, заверенный цифровой подписью. Такой файл вполне сойдет за обычную бумагу с печатью. Более того, нотариусы смогут удостоверять, что электронный документ равнозначен бумажному, и наоборот. В теории это означает, что в перспективе можно будет перевести в электронный формат все свои документы, в том числе водительские права, удостоверения личности, свидетельства о браке или разводе и многое другое. А дорожному инспектору в таком случае будет достаточно показать планшетник с цифровыми правами. Но это дело будущего. В целом закон вносит серьезные поправки и в Основы законодательства о нотариате, и в еще не вступившие законодательные акты, в закон об электронных реестрах. В частности, переносятся сроки введения в действия реестра залогов движимого имущества. В этой базе данных должны числиться в том числе автомобили, находящиеся в залоге у банков.

Нотариат уже подготовил техническую базу и даже запустил систему в тестовом режиме. Однако теперь, как рассказывают эксперты, придется многое поменять, например, программное обеспечение, оборудование. А нотариусов придется переучивать для работы в новом формате информационной системы. Естественно, это новые и, на взгляд многих специалистов, совершенно необязательные, затраты.

Напомним, реестр должен был защитить граждан от распространенного мошенничества, когда человеку продавали заложенную машину, а потом банкиры и забирали ее за чужие долги. Покупатель же оставался ни с чем. Поскольку введение системы откладывается как минимум на полгода, желающим покупать машины в безопасном режиме придется подождать.

Одна из важных новостей: антимонопольное ведомство больше не сможет предъявлять свои претензии нотариальным палатам по поводу тарифов.

Федеральная антимонопольная служба не раз пыталась обвинить региональные нотариальные палаты в картельном сговоре, пишет «Российская газета». Под огонь критики попадали цены на услуги «правового и технического характера», как именуют их нотариусы. В самом же нотариальном сообществе претензии называли надуманными. Их главный аргумент - нотариуса нельзя приравнивать к предпринимателю, поэтому и о картелях речи идти не может. Позицию Федеральной нотариальной палаты поддерживало и Министерство юстиции России. Как бы то ни было, с 1 февраля будущего года (времени вступления соответствующей нормы в силу) все вопросы будут сняты.

Отношения, связанные с оплатой нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности, не являются предметом регулирования антимонопольного законодательства говорится в законе.

К тому же некоторые эксперты считают, что данный закон надо расценивать как временный. Сейчас в минюсте готовится системный законопроект о нотариате. Да и в Госдуме рассматривается еще один подобный проект, внесенный Павлом Крашенинниковым: этот документ сейчас направлен в рассылку для отзывов.