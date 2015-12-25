Верхнетагильская ГРЭС сокращает 260 сотрудников

Ystav.com узнал, что сокращение кадров на электростанции уже, к сожалению, не слухи, а непреложный факт. Виной всему модернизация. До 4 февраля на Верхнетагильской ГРЭС в связи с переходом на газовую генерацию вместо угольной попадают под сокращение 260 сотрудников.

Верхнетагильская ГРЭС — градообразующее предприятие. Кроме всего прочего, электростанция единственное предприятие в Верхнем Тагиле, обеспечивающее высокооплачиваемые рабочие места. Благодаря ГРЭС, средняя заработная плата в городе намного больше, чем в целом по Свердловской области. Она составляет 35 тысяч рублей. Формируют этот показатель исключительно работники ГРЭС.

На других предприятиях Верхнего Тагила платят в лучшем случае по 10 тысяч рублей. Да и, честно говоря, другой работы, кроме как на станции, практически нет. Сокращение персонала на станции — тяжелейший удар по экономике города. Численность всего населения Верхнего Тагила около 11 тысяч человек. С учетом большого количества пенсионеров и детей, можно сказать, что под сокращение попадает значительная часть трудоспособного населения города.

Уменьшатся поступления в местный бюджет, уже резко упала стоимость жилья в городе, начались отъезды специалистов.

Местная власть никак не может повлиять на грядущее сокращение персонала. Ведь это не каприз компании, а вынужденная мера, связанная с модернизацией производства, переходом на более современные технологии.