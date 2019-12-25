Главврач Демидовской больницы в Нижнем Тагиле обвинил журналистов Ura.ru в клевете
Главный врач Демидовской больницы Нижнего Тагила Сергей Овсянников обвинил издание Ura.ru в клевете после публикации о взыскании штрафа в 400 тысяч рублей с хирургов, пишет АН «Между строк».
В материале Ura.ru со ссылкой на источник в Минздраве говорится, что Овсянников пытался переложить штраф больницы на медиков. Однако после вмешательства областного Минздрава не стал этого делать.
По словам самого Овсянникова, эта информация является клеветой.
Материал Ura.ru от 24 декабря содержит недостоверные сведения, указывает на правовую некомпетентность автора публикации и оценивается учреждением как клевета. В рамках действующего законодательства учреждение может потребовать в порядке регресса со своих работников возмещения понесённых расходов и эти требования будут носить компенсаторный характер и никак не связаны со «штрафными санкциями» учреждения,сообщил главврач Демидовской больницы.
По данным издания, деньги пытались взыскать с хирургов Аллы Лукиной и Елены Чазовой, которые признаны судом в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшим смерть пациента. Чазова приговорена к двум годам лишения свободы, Лукина — к году и десяти месяцам. Демидовская больница была оштрафована на 400 тысяч рублей.