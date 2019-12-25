Главврач Демидовской больницы в Нижнем Тагиле обвинил журналистов Ura.ru в клевете

В материале Ura.ru со ссылкой на источник в Минздраве говорится, что Овсянников пытался переложить штраф больницы на медиков. Однако после вмешательства областного Минздрава не стал этого делать.

По словам самого Овсянникова, эта информация является клеветой.

Материал Ura.ru от 24 декабря содержит недостоверные сведения, указывает на правовую некомпетентность автора публикации и оценивается учреждением как клевета. В рамках действующего законодательства учреждение может потребовать в порядке регресса со своих работников возмещения понесённых расходов и эти требования будут носить компенсаторный характер и никак не связаны со «штрафными санкциями» учреждения,сообщил главврач Демидовской больницы.