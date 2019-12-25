В Нижнем Тагиле директору цирка вручили награду «370 лет пожарной охране России»
Сегодня, 18:01ОбществоФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский награжден нагрудным знаком «370 лет пожарной охране России» за сотрудничество в области обеспечения пожарной безопасности, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Благодарственное письмо и награду вручили заместитель начальника 9 отряда Иван Кормаков и начальник службы пожаротушения Алексей Шульга.
Пожарные нередко проводят в здании тактические учения и отрабатывают практические действия при эвакуации. Кроме того, при каждой смене цирковой программы они знакомятся с размещением животных для предотвращения экстремальных ситуаций.
Каждый раз при взаимодействии с руководством цирка сотрудники МЧС отмечают готовность к сотрудничеству и понимание ответственности.
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