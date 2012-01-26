Кто станет лучшим именинником зимы на TagilCity.ru?
26 января 2012, 15:51Общество
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Голосование в конкурсе «Я родился зимой!» продолжается, все желающие могут отдать свой голос участникам до 00.00 30 января.
А пока участники еще переживают, кому же достанется пальма первенства, мы усилим интригу и проведем проверку голосов на накрутки. Это уже вполне обычная для конкурсов TagilCity.ru процедура, поэтому советуем конкурсантам быть внимательными и не пугаться, если голосов вдруг станет меньше.
Надеемся, что голосование будет максимально честным и нам не придется расстраивать участников и их болельщиков. Всем удачи и заслуженной победы!
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