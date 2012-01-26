Кто станет лучшим именинником зимы на TagilCity.ru?

А пока участники еще переживают, кому же достанется пальма первенства, мы усилим интригу и проведем проверку голосов на накрутки. Это уже вполне обычная для конкурсов TagilCity.ru процедура, поэтому советуем конкурсантам быть внимательными и не пугаться, если голосов вдруг станет меньше.