Название для новой комплектации Jeep Gran Cherokee придумает публика
Концерн Chrysler собирается продемонстрировать на ближайших выставках в США новый вариант оформления внедорожного флагмана Jeep. Внедорожник выступит в ранге производственного концепта - у него еще нет имени, а появится оно в результате конкурса среди зрителей.
Пока этот Jeep Grand Cherokee известен под именем Stealthy – скрытный. Он отличается почти полным отсутствием блестящих деталей в отделке: все они выкрашены в черный, за исключением сетки решетки радиатора, отделанной в Platinum Chrome. Кроме того, для этого Jeep характерны тонированные передняя и задняя оптика, уникальные 20-дюймовые глянцево-черные колесные диски и аналогичный цвет кузова. Создан концепт на базе Grand Cherokee в исполнении Laredo X, для которого характерны кожаный салон, подогрев сидений и богатая аудиосистема с 9 динамиками, усилителем и сабвуфером.
В Jeep запустили специальный сайт под названием Name My Ride, посетителям которого предлагается поучаствовать в конкурсе на лучшее имя для концепта. В случае, если концепт будет запущен в производство, победитель конкурса имеет шанс получить в подарок внедорожник Grand Cherokee.
В Jeep отмечают, что решение о запуске в производство подобной комплектации будет принято на основе реакции публики на «производственный концепт». Две ближайших выставки, на которых появится Stealthy Grand Cherokee, пройдут в Вашингтоне и Хьюстоне.