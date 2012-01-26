Название для новой комплектации Jeep Gran Cherokee придумает публика

Пока этот Jeep Grand Cherokee известен под именем Stealthy – скрытный. Он отличается почти полным отсутствием блестящих деталей в отделке: все они выкрашены в черный, за исключением сетки решетки радиатора, отделанной в Platinum Chrome. Кроме того, для этого Jeep характерны тонированные передняя и задняя оптика, уникальные 20-дюймовые глянцево-черные колесные диски и аналогичный цвет кузова. Создан концепт на базе Grand Cherokee в исполнении Laredo X, для которого характерны кожаный салон, подогрев сидений и богатая аудиосистема с 9 динамиками, усилителем и сабвуфером.