Предупреждение о сильных морозах поступило в нижнетагильское управление МЧС

Это может привести к нарушениям в теплоснабжении и затруднениям в работетранспорта. Рекомендуется прекратить все виды наружных работ,обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад, при наступленииопасных погодных явлений ограничить выход транспортных средств.