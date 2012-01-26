Предупреждение о сильных морозах поступило в нижнетагильское управление МЧС
26 января 2012, 08:21ОбществоОльга
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По данным синоптиков, 26-го января в некоторых районах Свердловской области температура воздуха может опуститься до – 35-ти градусов и ниже.
Это может привести к нарушениям в теплоснабжении и затруднениям в работетранспорта. Рекомендуется прекратить все виды наружных работ,обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад, при наступленииопасных погодных явлений ограничить выход транспортных средств.
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