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Ученые доказали, что алкоголь в малых дозах способен продлить жизнь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученые доказали, что алкоголь в малых дозах способен продлить жизнь

26 января 2012, 15:57ОбществоВалерия Лошкарева
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