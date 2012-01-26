Ученые доказали, что алкоголь в малых дозах способен продлить жизнь

Результаты нового исследования американских ученых, опубликованного в последнем номере журнала PLoS One, показали, что продолжительность жизни круглых червей, получавших маленькие дозы этилового спирта, была увеличена более чем в два раза - на 5 и даже на 25 дней по сравнению с их непьющими собратьями, сообщает GlobalScience.

Группе ученых во главе с профессором Стивеном Кларке (Steven Clarke) из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе удалось продемонстрировать в эксперименте, проведенном на нематодах Caenorhabditis elegans, что малые дозы алкоголя, то есть этилового спирта, могут существенно продлевать червям жизнь.

Caenorhabditis elegans – это крошечные почти прозрачные круглые червячки, которые ценятся исследователями за короткий жизненный цикл, что обеспечивает отличные условия для работы. С генетической точки зрения у них есть очень много схожих признаков с высокоразвитыми животными, включая человека. Средой обитания для нематод служит почва, а питаются они, главным образом, бактериями.

По словам профессора Кларке, в ходе эксперимента они наблюдали за постепенным развитием червей, превращавшихся из личинок во взрослые особи. Именно в этот период, и осуществлялось добавление в пищу определенного количества этилового спирта. Как известно, Caenorhabditis elegans живут не более 15 дней.

Исследование показало, что у нематод, получавших мизерные дозы этила, продолжительность жизни увеличивалась до 20-40 дней сообщил Кларке.

Именно сверхмалые дозы этанола продлевали червям жизнь, причём как со стрессом, так и без него. Спирт срабатывал действительно в очень небольших количествах: для эксперимента разводили этанол от 1 к 1 000 до 1 к 20 000. Это примерно равно ложке спирта на ванну воды. Если концентрацию повышали и брали раствор «1 к 80», то эффект пропадал, пишет «Компьюлента».

Что за механизм тут действует, учёные сказать не могут. По одной версии, этанол может работать как сигнальная молекула, запускающая целую цепь реакций «продления жизни». По другой - голодающие черви могут использовать спирт как ресурс для синтеза высокоэнергетических молекул. Исследователи обращают внимание на то, что этанол помогает червям задержаться в личиночной стадии - продлевает не только жизнь вообще, но и молодость в частности.