России официально стартуют продажи Peugeot 2008
Новый Peugeot 2008 на российском рынке будет предлагаться только с бензиновыми двигателями: 1,2-литровым мощностью 82 л.с. и 1,6-литровым 120-сильным (этот же двигатель мощностью в 115 л.
с. устанавливается на автомобили с механической коробкой) Для двигателя 1,2 л. можно выбрать 5-ступенчатую автоматизированную коробку передач или 5-ступенчатую механику. 4-ступенчатый автомат или 5-ступенчатая МКПП доступены с 1,6-литровым агрегатом.
Двигатели нового Peugeot 2008 экономичны и адаптированы для российских условий эксплуатации. Средний расход топлива автомобиля на механике с двигателем 1,2 л составляет всего 4,9 л/100 км, а с двигателем 1,6 л на литр больше.
Три возможных комплектации плюс выбор из 8-и цветов кузова и 4-х цветов обивки салона дает возможность персонализации каждого автомобиля под конкретного покупателя.
Peugeot 2008 в самой простенькой комплектации Access с двигателем 1,2 л и механикой обойдется покупателю в 649 000 рублей. Цена за комплектацию Allure на автомобиле с двигателем 1.6 л. на механике будет начинаться от 789 000 рублей; на автомате – от 824 000 рублей.