России официально стартуют продажи Peugeot 2008

с. устанавливается на автомобили с механической коробкой) Для двигателя 1,2 л. можно выбрать 5-ступенчатую автоматизированную коробку передач или 5-ступенчатую механику. 4-ступенчатый автомат или 5-ступенчатая МКПП доступены с 1,6-литровым агрегатом.

Двигатели нового Peugeot 2008 экономичны и адаптированы для российских условий эксплуатации. Средний расход топлива автомобиля на механике с двигателем 1,2 л составляет всего 4,9 л/100 км, а с двигателем 1,6 л на литр больше.

Три возможных комплектации плюс выбор из 8-и цветов кузова и 4-х цветов обивки салона дает возможность персонализации каждого автомобиля под конкретного покупателя.