В городе Дно неизвестные установили большой знак Рубля (ФОТО)

В городе Дно Псковской области возле здания вокзала появился большой знак рубля. Об этом сообщает знаменитый дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем «Живом Журнале».

Остроумные люди привезли знак рубля в город Дно (Псковская область), где и установили его. Ждём отсюда фоток со знаками других валют!» -- пишет он.

Пост озаглавлен «Рубле на Дне».