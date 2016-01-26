В городе Дно неизвестные установили большой знак Рубля (ФОТО)
26 января 2016, 18:00ОбществоMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Популярный блогер Артемий Лебедев назвал инсталляцию «Рубле на Дне».
В городе Дно Псковской области возле здания вокзала появился большой знак рубля. Об этом сообщает знаменитый дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем «Живом Журнале».
Остроумные люди привезли знак рубля в город Дно (Псковская область), где и установили его. Ждём отсюда фоток со знаками других валют!» -- пишет он.
Пост озаглавлен «Рубле на Дне».
О судьбе инсталляции и авторстве проекта информации пока не поступало.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей