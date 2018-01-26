Андрей Мишин назначен начальником отдела гражданской защиты населения Нижнего Тагила
26 января, 06:30Общество
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В Нижнем Тагиле 24 января на должность начальника отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила был назначен Андрей Мишин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее он занимал должность помощника гендиректора корпорации «Уралвагонзавод».
С сентября 2017 года место было вакантно.
Прежний руководитель Андрей Жбанов написал заявление на увольнение по собственному желанию. Вскоре обязанности начальника начал исполнять заместитель Жбанова - Павел Лопатников, сообщает «Тагильский рабочий».
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