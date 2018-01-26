Премии до 300 тысяч рублей вручены лучшим преподавателям вузов Свердловской области

В 2018 году премии губернатора вручались в седьмой раз. Материалы от 15 претендентов оценивало экспертное жюри.

Размер наград составил от 80 до 300 тысяч рублей. 25 января в стенах правительства назвали лучших преподавателей (80 тысяч рублей), доцентов (160 тысяч рублей) и профессоров (200 тысяч рублей).

Кроме того, награду за особые заслуги в развитии высшего образования была вручена 71-летнему работнику института, который проработал с момента открытия вуза более 30 лет, передает издание «Областная газета».