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УК предложила погорельцам самостоятельно оплатить ремонт общежития на Вагонке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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УК предложила погорельцам самостоятельно оплатить ремонт общежития на Вагонке (ФОТО)

26 января, 15:05ОбществоЛев Истомин
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