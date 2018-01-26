УК предложила погорельцам самостоятельно оплатить ремонт общежития на Вагонке (ФОТО)

Возгорание произошло из-за замыкания проводки в одной из розеток. ЖЭК отказывается восстанавливать освещение на этаже за свой счет. Восстановление всей проводки будет проводиться за счет жильцов говорит одна из жительниц пострадавшего дома.

Редакция TagilCity.ru побывала на месте пожара, убедившись в том, что на данный момент никакие ремонтные работы не ведутся. На стенах и потолке в коридоре пятого этажа - копоть, вместо полноценного освещения – только одна неяркая лампа, в коридоре – почти полностью темно.

До сих пор ничего не сделано. Своими силами жильцы что смогли, то отмыли. Но освещение так и не восстановлено рассказывают жильцы.

На одном из снимков видно, что огонь повредил жилые помещения – два окна в квартирах на пятом этаже деформированы и замараны в копоти. Лаз на чердак вместо двери прикрыт картонкой, из-за этого в подъезде сильный сквозняк.

За комментарием редакция обратилась в управляющую компанию «Гук», которая обслуживает общежитие.

Ремонты подъездов проводятся после проведения общего собрания. Если вынесут этот вопрос на собрание, то ремонт будет произведен за счет средств текущего ремонта. У них, если не ошибаюсь, очень приличные долги. Скорее всего, придется устанавливать дополнительный сбор, искать источники финансирования говорят в управляющей компании.

Коммунальщики подчеркивают, что пожар произошел не по их вине.