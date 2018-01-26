Запрет на нахождение в столовой с одноклассниками получил школьник из Екатеринбурга

Речь идёт о ребенке, который ранее имел право на льготное питание, однако позже его семья лишилась статуса многодетной. Школьник стал питаться платно, а вскоре начал носить еду из дома. Мать ученика рассказала в социальных сетях:

Разговоры ходили, намеки делали, а вот теперь прямо сказали. Несколько раз сказали. «Не садись, Кирюша, кушать с нами за одним столом», – жалуется родитель, – То есть представляете себе картину маслом, как классная подходит к ребенку, берет за пуговку, придвигает к себе поближе и вкрадчиво так вещает, глядя в глаза: «Ты с нами не садись и лучше вообще не ешь в эту перемену».

Женщина уверяет, что ребенку запретили сидеть за одним столом с другими детьми, поскольку он носит свои продукты. Родительница уверяет, что классный руководитель подходил ребенку и попросил не есть рядом с классом, поскольку за отдельное питание ученика она получает выговор от директора. Мать уверена, что такое поведение сотрудников школы негативно влияет на психику её ребенка.

Известно, что руководство учебного заведения было опрошено сотрудниками прокуратуры. Школа также будет проверена на соблюдение норм санитарии, передает издание Ura.ru.