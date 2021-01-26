Дегтярев пообещал сохранить цены на перелеты в отдаленные районы Хабаровского края

Начальник управления организации перевозок министерства Владимир Березовский сообщил, что за 2020 год по льготной программе летали более 27 тысяч жителей региона. На осуществление перелетов по льготным тарифам авиаперевозчики получили из регионального бюджета дотацию в 149,5 миллиона рублей. А с начала 2021 года уже было реализовано более 1,7 тысячи льготных билетов.