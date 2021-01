Дегтярев пообещал сохранить цены на перелеты в отдаленные районы Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжает действовать программа льготных перелетов для жителей отдаленных районов. Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев сообщил, что тарифы на перелеты не будут дорожать в этом году.

Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства заключило договоры с воздушными перевозчиками АО “Авиакомпания Аврора” и КГУП “Хабаровские авиалинии”. Планируется, что за первые шесть месяцев 2021 года на льготные перелеты для жителей отдаленных районов будет потрачено более 81 миллиона рублей. Как пишет vostokmedia.com, стоимость билета, как и в 2020 году, составит 4500 рублей для взрослого и 3000 рублей на ребенка от 2 до 12 лет. Также тарифы прошлого года распространяются и на транспортировку продовольственных товаров. Начальник управления организации перевозок министерства Владимир Березовский сообщил, что за 2020 год по льготной программе летали более 27 тысяч жителей региона. На осуществление перелетов по льготным тарифам авиаперевозчики получили из регионального бюджета дотацию в 149,5 миллиона рублей. А с начала 2021 года уже было реализовано более 1,7 тысячи льготных билетов. Покупка билетов по льготному тарифу доступна для каждого человека, который сможет доказать с помощью документов, что проживает на включенной в данную программу территории год или более. Жители отдаленных районов могут летать по льготному тарифу не более 4 раз за год. Стоит отметить, что нынешний глава региона лично занимается решением проблем транспортной доступности и контролирует формирование цен на социально значимые товары. Михаил Дегтярев пообещал жителям региона, что льготы будут продолжать действовать, практически сразу после своего вступления в должность. Также он контролирует доставку продовольствия и лекарственных препаратов на территории северных районов. Для этого администрация края заключила договор с местными авиалиниями “Хабавиа”, которые будут доставлять социально значимые товары в отдаленные районы по тарифам прошлого года. “Недопустимо, чтобы краевое государственное предприятие “Фармация” платило за доставку грузов в отдаленные населенные пункты государственной же компании “Хабавиа”, – заявил глава региона. Он поручил ввести нулевые тарифы на перевозку фармацевтической продукции для всех коммерческих поставщиков, которые отправляют лекарства в населенные пункты, где пока еще не работают государственные аптеки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter