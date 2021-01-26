В Нижнем Тагиле на Гальянке одну из улиц назвали в честь Владислава Тетюхина

В Нижнем Тагиле на Гальянке одну из улиц назвали в честь Владислава Тетюхина

Сегодня, 12:44ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле пяти улицам в районе «Александровский» на ГГМ присвоили названия, одна из них названа в честь основателя госпиталя Владислава Тетюхина. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте города 25 января.

По просьбе коллектива госпиталя одна из них будет названа в честь основателя медучреждения Владислава Тетюхина «в целях увековечивания памяти выдающегося российского организатора промышленности, ученого международного уровня, доктора технических наук, почетного гражданина города».

Также по инициативе «Уралвагонзавода» названы улицы в честь заслуженного машиностроителя РФ и почетного гражданина города Владислава Андронова, героя РФ старшего прапорщика Василия Юрьева и героя РФ лейтенанта Михаила Григоревского.

Пятой улице присвоено название Народной Воли.

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