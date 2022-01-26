Слияние двух медучреждений Нижнего Тагила обсуждается в свердловском Минздраве

Объединение двух медицинских учреждений Нижнего Тагила обсуждается в Министерстве здравоохранения Свердловской области. Речь идет о Демидовской горбольнице и поликлинике № 3. На данный момент они работают как самостоятельные юридические лица.

В ведомстве информацию о возможной реорганизации подтвердили, сообщает ИА «Все Новости». Однако причины и сроки объединения не уточняются. На сегодняшний день к поликлинике на Липовом тракте прикреплено 44 тысячи пациентов. В состав учреждения входит один корпус с терапевтическим отделением и узкими специалистами. Также там работает травмпункт. В поселке Серебрянка от поликлиники работает фельдшерско-акушерский пункт. По словам источника издания, если медучреждения будут реорганизованы, то возможности пациентов увеличатся и они смогут получать помощь у большего числа врачей узкой направленности. Он также уточнил, что медики уволены не будут, но после оптимизации может сократиться административный и хозяйственный аппарат, а также экономическая и бухгалтерская службы.

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