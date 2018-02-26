УК посоветовала молодой семье из Нижнего Тагила ждать травлю мышей в течение месяца

Жители дома по улице Фрунзе, 21 обратились в УК «Строительные технологии» с заявкой на дератизацию. Однако, по их словам, в ближайший месяц им придется самостоятельно решать проблему присутствия мышей в квартирах. В УК нет договора с компанией, которая могла бы проводить обработки жилищного фонда от грызунов.

Жильцы одной из квартир дома обнаружили у себя в квартире мышей. Такое соседство не обрадовало членов семьи: в квартире проживает полугодовалый ребенок.

Примерно 2 недели назад услышал ночью шорохи. Через некоторое время шорох повторялся, встал ночью попить воды и увидел мышь. У меня маленький ребенок, в квартире идеальная чистота, а тут мыши. Проверил все плинтуса, запенил малейшие щелочки, к тому же недавно делал ремонт, в квартире и так все было зашито. Через некоторое время шорох по ночам стал повторяться. Скреблись где-то под плинтусами. Еще несколько позже попались рассказал житель одной из квартир на Фрунзе.

Хозяева опасаются, что грызуны могут быть источником инфекций, их появление в квартире может негативно сказаться на здоровье. Хозяин квартиры обратился в управляющую компанию, которая обслуживает дом.

В УК приняли заявку, но пояснили, что в ближайшее время помочь ни чем не смогут, так как нет договора с компанией, проводящей работы по дератизации. Спросил, сколько ждать? Ответили: «Сколько ждать не знаю, мы уже месяц в процессе, как только дирекция даст добро» поделился тагильчанин.

Редакции TagilCity.ru в жилищно-эксплуатационном участке УК «Строительные технологии» сообщили, что компания ведет переговоры с организацией, которая осуществляет работы по дератизации и дезинсекции помещений. Но пока договор не заключен, помочь жильцам с истреблением мышей они не могут.

Организацию, с которой у нас был заключен договор на длительный период времени, расформировали. Сейчас мы находимся в стадии заключения договора с другой дезостанцией, которая будет планомерно обрабатывать наш жилфонд один раз в месяц. А пока не знаем, сами ждем. Как только будет заключен и подписан договор, сразу будет производиться обработка всего фонда сообщили в ЖЭУ.

В ожидании жильцы дома вынуждены справляться в мышиным нашествием самостоятельно: покупать и расставлять мышеловки. По ночам скребущиеся грызуны мешают спать, молодые родители опасаются их присутствия в квартире с маленьким ребенком.

Напомним, в начале февраля жители Алтайского микрорайона пожаловались на нашествие крыс в домах. Плановая дератизация помещений назначена на март 2018 года.