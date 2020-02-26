Экс-депутат Кравченко рассказала про контрабандные алмазы

Бывший депутат Законодательного собрания Ростова Наталья Кравченко заявила, что драгоценные камни она привозила специально для местных чиновников. Также она хочет вернуть драгоценности обратно. Напомним, что ранее Кравченко получила срок за контрабанду алмазов.
Осужденный экс-депутат заявила, что драгоценности она также привозила для министра регионального здравоохранения Татьяны Быковской. Та, в свою очередь, взяла у Кравченко драгоценности на сумму в 16 миллионов рублей.
Ранее Кравченко записала видеообращение к тем людям, для которых якобы она привезла алмазы. Она подчеркнула, что деньги ее не интересуют, а драгоценности она хочет вернуть обратно. Кравченко добавила, что счета не выставляла, однако вправе сделать это в любую секунду.
В частности, на видеообращении прозвучали имена ростовского адвоката Ларисы Треглазовой, начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой и бывших высокопоставленных силовиков Бубило и Шишляка. По словам бывшего депутата, в случае неудовлетворения ее требований расследованием займется ФСБ.
Журналисты смогли получить комментарий от адвокатов Быковской. По их словам, Кравченко уже предупредили о том, что бывает за ложный донос, пишет rostovgazeta.ru.
Примечательно, но в отношении Быковской идет рассмотрение уголовного дела по факту превышения должностных полномочий из-за тендера на утилизацию медицинских отходов, который выиграла компания «Центр 100 Ростов-на-Дону».
Ранее Первомайский районный суд Ростова вынес обвинительный приговор против Кравченко из-за контрабанды алмазов в 2017 году. Тогда она перевезла 17 камней с территории ОАЭ в 18 карат. Специалисты оценили контрабанду в 134 тысячи долларов. В первой инстанции женщина была осуждена на три года колонии общего режима. Позднее Верховный суд обжаловал приговор на условный.