Экс-депутат Кравченко рассказала про контрабандные алмазы

Осужденный экс-депутат заявила, что драгоценности она также привозила для министра регионального здравоохранения Татьяны Быковской. Та, в свою очередь, взяла у Кравченко драгоценности на сумму в 16 миллионов рублей.

Ранее Кравченко записала видеообращение к тем людям, для которых якобы она привезла алмазы. Она подчеркнула, что деньги ее не интересуют, а драгоценности она хочет вернуть обратно. Кравченко добавила, что счета не выставляла, однако вправе сделать это в любую секунду.

В частности, на видеообращении прозвучали имена ростовского адвоката Ларисы Треглазовой, начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой и бывших высокопоставленных силовиков Бубило и Шишляка. По словам бывшего депутата, в случае неудовлетворения ее требований расследованием займется ФСБ.

Журналисты смогли получить комментарий от адвокатов Быковской. По их словам, Кравченко уже предупредили о том, что бывает за ложный донос, пишет rostovgazeta.ru.

Примечательно, но в отношении Быковской идет рассмотрение уголовного дела по факту превышения должностных полномочий из-за тендера на утилизацию медицинских отходов, который выиграла компания «Центр 100 Ростов-на-Дону».