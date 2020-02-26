Госзаказчики обратили внимание на монополию электронной площадки АГЗ РТ
По поручению Владимира Путина госкомпании сейчас выставляют на аукционы свои непрофильные активы. Приватизация позволит пополнить бюджет страны и снизить издержки предприятий. Однако некоторые участники торгов усомнились в прозрачности электронных площадок, на которых размещают лоты.
Как пишут “Новые известия”, подобные вопросы возникли, например, к сделке по продаже пакета акций АО «Московский завод радиотехнической аппаратуры» (МЗРТА). Этот лот опубликовали в разделе «Подготовка к реализации» на ЭТП Ростеха. Через несколько месяцев после размещения лот был удален, однако сведения по результатам аукциона найти не удавалось.
Информация по продаже МЗРТА была обнаружена на площадке ETPRF, которая была отобрана правительством для проведения торгов по госзакупкам и приватизации. Участниками аукциона оказались две компании - ООО «СТРОЙСНАБ» и ООО «Бизнес Актив». Последняя выиграла торги, заявив только начальную стоимость контракта - 2,35 млрд рублей. Но по оценке независимых экспертов стоимость участка может составлять около пяти млрд рублей.
Один из претендентов на торги, который давно хотел побороться за землю МЗРТА, заявил, что обратится в ФАС для проведения проверки. По его мнению, в этой сделке есть признаки теневой продажи активов.
Аналогичные обращения поступают и в других регионах. Так, поступают сообщения о том, что чиновники довольно часто рекомендуют пользоваться конкретной ЭТП, а именно площадкой «Агентства по государственному заказу Республики Татарстан» (АГЗ РТ). Подобные "советы" специалисты называют нарушением законодательства. В частности, юрист одного из адвокатских бюро Екатерина Стригина считает, что в этом есть признаки недобросовестной конкуренции, на что следует обратить внимание ФАС.