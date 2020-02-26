Госзаказчики обратили внимание на монополию электронной площадки АГЗ РТ

Как пишут “Новые известия”, подобные вопросы возникли, например, к сделке по продаже пакета акций АО «Московский завод радиотехнической аппаратуры» (МЗРТА). Этот лот опубликовали в разделе «Подготовка к реализации» на ЭТП Ростеха. Через несколько месяцев после размещения лот был удален, однако сведения по результатам аукциона найти не удавалось.

Информация по продаже МЗРТА была обнаружена на площадке ETPRF, которая была отобрана правительством для проведения торгов по госзакупкам и приватизации. Участниками аукциона оказались две компании - ООО «СТРОЙСНАБ» и ООО «Бизнес Актив». Последняя выиграла торги, заявив только начальную стоимость контракта - 2,35 млрд рублей. Но по оценке независимых экспертов стоимость участка может составлять около пяти млрд рублей.

Один из претендентов на торги, который давно хотел побороться за землю МЗРТА, заявил, что обратится в ФАС для проведения проверки. По его мнению, в этой сделке есть признаки теневой продажи активов.