Тагильчанин выплатит 30 тысяч рублей штрафа за нападение на сотрудника ГИБДД
Сегодня, 16:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле осужден 46-летний местный житель, который в начале 2020 года напал на сотрудника ГИБДД, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина был пьян, не желая быть задержанным, толкнул находящегося при исполнении полицейского, а также ударил его лбом в глаз. В отношении тагильчанина было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».
На суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил у потерпевшего прощения. Тагилстроевский районный суд вынес приговор, назначив подсудимому штраф в размере 30 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.
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