Тагильчанин выплатит 30 тысяч рублей штрафа за нападение на сотрудника ГИБДД

Мужчина был пьян, не желая быть задержанным, толкнул находящегося при исполнении полицейского, а также ударил его лбом в глаз. В отношении тагильчанина было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».