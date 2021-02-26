Тагильские НКО смогут побороться за гранты на социальные и благотворительные проекты

Тагильские НКО смогут побороться за гранты на социальные и благотворительные проекты

Сегодня, 15:06ОбществоФото: pixabay.com
Некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения Нижнего Тагила могут принять участие в конкурсе социальных и благотворительных проектов, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2021 году конкурс впервые будет проведен в Нижнем Тагиле. Заявки от участников принимаются до 31 марта 2021 года. Победители будут определены 27 апреля. Лучшим проектам будут предоставлены гранты на реализацию.

Организации могут рассчитывать на суммы до 250 тысяч рублей. Если же проект представлен сотрудником компаний, то он может получить грант до 50 тысяч рублей. Общий бюджет конкурса составляет 18,54 миллиона рублей.

Подать заявку на конкурс можно через онлайн платформу «ОМК-Партнерство».

Напомним, в 2020 году ОМК поддержала 88 социальных проектов в рамках ежегодного конкурса. Гранты были предоставлены 41 проекту и 47 волонтерам.

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