12 миллионов рублей потратят на ремонт железнодородного вокзала в Нижнем Тагиле

Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе нижнетагильского отделения СвЖД, отремонтируют фасад здания и обустроят 9 комнат отдыха. Во всех номерах предусмотрена душевая комната, кондиционер, в некоторых – детская кроватка. Будут получены деньги и на ремонты кассовых залов. Также в ближайшие два года железнодорожники собираются восстановить помещение ресторана.