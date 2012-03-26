12 миллионов рублей потратят на ремонт железнодородного вокзала в Нижнем Тагиле
26 марта 2012, 17:38ОбществоАлександра Логинова
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В этом году на капремонт железнодорожного вокзала потратят 12 миллионов рублей.
Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе нижнетагильского отделения СвЖД, отремонтируют фасад здания и обустроят 9 комнат отдыха. Во всех номерах предусмотрена душевая комната, кондиционер, в некоторых – детская кроватка. Будут получены деньги и на ремонты кассовых залов. Также в ближайшие два года железнодорожники собираются восстановить помещение ресторана.
Отметим, что зданию вокзала уже 46 лет. На сегодня удалось отремонтировать залы ожидания, часть кровли, перрон и платформу.
Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
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