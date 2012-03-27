BMW и Toyota усовершенствуют литий-ионные батареи
Концерн BMW и корпорация Toyota подписали соглашение о совместном исследовании в области литий-ионных батарей. Как говорится в общем пресс-релизе компаний, по итогам работ партнеры планируют создать новое поколение электрических аккумуляторов.
В декабре 2011 года BMW и Toyota подписали меморандум о сотрудничестве. Он предполагал, что с 2014 года немцы начнут поставлять «Тойоте» дизельные четырехцилиндровые двигателей объемом 1,6 и 2 литра. Японцы, в свою очередь, должны были предоставить BMW доступ к своим гибридным технологиям, которые планируется применять в небольших экономичных автомобилях.
Позднее компании приняли решение о более тесном сотрудничестве в сфере гибридных технологий и литий-ионных батерей. Автопроизводители займутся поиском «новых материалов для катодов, анодов и электролитов», отмечается в пресс-релизе.
В августе 2011 года корпорация Toyota также заключила с концерном Ford соглашение, согласно которому партнеры займутся совместной разработкой гибридных силовых установок для заднеприводных пикапов и внедорожников.
Фото Toyota