BMW и Toyota усовершенствуют литий-ионные батареи

В декабре 2011 года BMW и Toyota подписали меморандум о сотрудничестве. Он предполагал, что с 2014 года немцы начнут поставлять «Тойоте» дизельные четырехцилиндровые двигателей объемом 1,6 и 2 литра. Японцы, в свою очередь, должны были предоставить BMW доступ к своим гибридным технологиям, которые планируется применять в небольших экономичных автомобилях.