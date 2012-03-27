Самыми агрессивными признали водителей компактных автомобилей

Три четверти респондентов, владеющих компактными автомобилями, признались, что периодически позволяют себе опасное вождение. Среди водителей машин больших размеров, в этом признались только 67 процентов.

Как пишет газета Herald Sun, 35 процентов владельцев небольших машин хотя бы раз показывали грубые жесты в адрес других автомобилистов, 49 процентов – кричали и ругались, а 20 процентов не соблюдали дистанцию. Как часто то же самое делали водители других машин, не уточняется.

По мнению представителей AAMI, водители компактных автомобилей ведут себя агрессивнее, поскольку таким образом пытаются компенсировать размеры своего транспортного средства. Кто чаще проявляет агрессию, мужчины или женщины, в исследовании не уточняется. Пресс-релиз отмечает, что в настоящее время в Австралии чаще всего небольшие машины водят девушки возрастом от 18 до 24 лет.