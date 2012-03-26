Сиреневая, Отрадная, Медная и другие новые улицы появятся в микрорайоне Пырловка

Проектируемый микрорайон находится в западной части города на берегуВыйского пруда. Его территория составляет 95 га. В зоне индивидуальнойжилой застройки предусмотрено 500 земельных участков, которые бесплатнобудут предоставляться льготным категориям граждан: молодым и многодетнымсемьям, участникам локальных войн и другим. Также планируетсястроительство школы, детского сада, торгово-развлекательного центра.

В результате на карте города должны появиться и новые улицы. Дать имимена оказалось нелегкой задачей для архитекторов. Подготовив своиварианты, они решили выслушать мнение Главы города, руководителярайонной администрации, а также обратиться за советом к историкам икраеведам.

В результате обсуждения родились такие названия улиц, как Отрадная,Медная, Лапина гора, связанные с историей города. Знаменитая песня ЮрияАнтонова «Пройду по Абрикосовой» натолкнула на создание Сиреневой,Вербной и Еловой, выходящих к набережной. Валентина Исаева отметила, чтокрасивые названия должны отражать действительность и их обязательнонужно учесть при составлении карты озеленения территории. Проспект вцентре микрорайона может стать Светлым. Окончательное решение по 12 покабезымянным улицам будет принято с учетом предложений руководителейтерриториальных общественных самоуправлений и епископа Нижнетагильского иСеровского Иннокентия, который выразил желание поучаствовать вформировании новейшей истории города.