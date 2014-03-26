120 детей металлургов из Нижнего Тагила отдохнут в центре «Баранчинские огоньки» (ФОТО)

В комфортабельных номерах будут проживать 120 ребят в возрасте от 6 до 15 лет. Для детей организовано полноценное шестиразовое питание. Для организации заезда в холодный период времени все корпуса лагеря переоборудованы и утеплены. В каждой комнате установлены настенные конверторы-обогреватели, водонагреватели в душевых, тепловые завесы в корпусах. Для недопущения вспышек вирусных инфекций в каждом корпусе действуют кварцевые лампы.

Накануне весеннего заезда на средства Евраза проведены ремонты двух жилых корпусов, обновлено оборудование столовой, смонтирована система для очистки воды, приобретено постельное белье, мебель, посуда и канцтовары.

Фотографии предоставлены пресс-службой Евраза. Встреча весны в «Баранчинских огоньках»

Весенняя смена в «Баранчинских огоньках» продлится до 31 марта и будет тематической, она посвящена цирковому искусству. Для ребят запланированы конкурсы на знание цирка, мероприятия, посвященные цирку, тематические викторины. Кроме того, в гости к детям приедут лауреаты и победители российских и международных творческих фестивалей артисты народного цирка «Аншлаг» Центра культуры и искусства Евраз НТМК.

Для родителей стоимость 10-дневного пребывания школьников в оздоровительном центре «Баранчинские огоньки» составляет всего 600 рублей, что составляет порядка 5 процентов от полной стоимости путевки. Остальные затраты берет на себя Евраз.

Не только детям хочется отдохнуть на свежем воздухе, но их родителям. Наступает долгожданный отпуск и вы уже летите на курорт. Но, к сожалению, этот момент буквально пролетает и уже пора возвращаться обратно. Если приобрести недвижимость Северного Кипра или любого другого «уголка на земле», можно всегда наслаждаться его теплым климатом, щедрой природой и безграничными возможностями для отдыха.